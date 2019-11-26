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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında kurşun yağmuru: 1 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağmuru: 1 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Akalan Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri incelemeden detay
-Polisten detay
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir kişi aracıyla sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan husumetli olduğu ileri sürülen bir kişiyi yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 302. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında kurşunların hedefi oldu. T.K isimli bir şahıs husumetlisi olduğu iddia edilen kişiyi arabasıyla takip etti, yanındaki silahla arabanın içinde ateş açmaya başladı.
T.K ilk başta uzaktan üç el ateş etti, ardından husumetlisinin yanına yaklaşarak bir üç el daha ateş etti. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen T.K. isimli kişi olay yerinden geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde boş kovanları toplayıp incelemelerde bulunurken, T.K. olduğu ileri sürülen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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