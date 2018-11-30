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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sokak ortasında kadını acımasızca döven şahıs önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

Sokak ortasında kadını acımasızca döven şahıs önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

-Arşiv-

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( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de sokak ortasında bir kadını darp eden C.B. yakalandı. Darp edilen kadının şikayetçi olmaması üzerine şahıs serbest bırakıldı. Karabağlar’ın Yeşilyurt ilçesinde bir kadını sokak ortasında acımasızca döven şahsın görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Şahsı yakalamak için harekete geçen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Kısa süre sonra yakalanan C.B. gözaltına alınırken, şahsın evli olduğu ve darp ettiği kadınla da ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Sokak ortasında acımasızca kadını darp eden C.B., ifadesi alındıktan sonra darp edilen kadının şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı.
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