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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasında işlenen cinayetin failleri olarak 2 kişi gözaltına alındı

Sokak ortasında işlenen cinayetin failleri olarak 2 kişi gözaltına alındı

arşiv görüntü

Polis Sağlık Ekibi Akalan Polis Ekipleri Cinayet 

-fotoğraf

( DENİZLİ )- Polis cinayeti işlediği öne sürülen şahısları sabah karşı yakaladı DENİZLİ

- Denizli’de dün gece sokak ortasında işlenen cinayetin faili oldukları iddiası ile biri öldürülen şahsın akrabası olmak üzere Cinayet ve Gasp Büro Amirliği 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca cinayette kullanılan tabanca da polis ekipleri tarafından bulundu.Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak üzerinde dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir çift tanımadıkları bir şahsın bir anda yere yığılarak hareketsiz kaldığını görünce polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemede şahsı kanlar içinde buldu. Ardından bölgeye sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın göğsünden silahla 2 kurşunla vurulduğunu ve yere düştüğü esnada da kafasını yere çarparak öldüğünü ve isminin Öztürk Karaca olduğunu tespit etti. Ardından olayın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre de olayı aydınlatmayı başaran Cinayet ve Gasp Büro Amirliği görevlileri olayın failleri olduğu iddia edilen biri Karaca’nın akrabası olmak üzere 2 şahsı sabaha karşı gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şahısların sorgularının devam ettiği ayrıca olayda kullanılan tabancanın da bulunduğu öğrenildi.
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