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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı...Zanlının yakalanma anları kamerada Haberi

Sokak ortasında cinayetin görüntüleri ortaya çıktı...Zanlının yakalanma anları kamerada Haberi

-güvenlik kamerası-

Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Aktüel Cinayet 

-Katil zanlısı yakalanma anı
-Katil zanlısı Rıfat Biliciyi öldürme anı
--aktüel-
-Olayın yaşandığı yerden detaylar
-detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da 40 yaşındaki Rıfat Bilici’yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. 6 Aralık’ta 40 yaşındaki Rıfat Bilici yakını olduğu öğrenilen M.B. tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı M.B.’nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu söyledi.


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