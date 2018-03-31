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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı

Sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı

Yaralının sedyeye alınması

İlk Müdahale Polis Hastane Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Yaralının ambulanstan indirilmesi
-Yaralının hastaneye alınması
-Akaryakıt istasyonundan görüntü
-Hastaneden görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir kişi daha önceden husumetli olduğu öğrenilen şüpheli tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Furgan Dede Caddesiyle Karaman Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kesişiminde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen 42 yaşındaki Halil İbrahim E. burada, daha önceden aralarında husumet bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyle karşılaştı. Halil İbrahim E. ile şüpheli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs Halil İbrahim E’yi sağ bacağından iki kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Halil İbrahim G. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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