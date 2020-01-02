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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sokak ortasında aracında öldü, cesedi 2 saat sonra fark edildi

Sokak ortasında aracında öldü, cesedi 2 saat sonra fark edildi

-olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçtan görüntüler
-sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
-polislerin inceleme yapması
-Yüksel Gözey'in fotoğrafı
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında aracında ölen seyyar satıcı, 2 saat sonra fark edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Kamer sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan Yüksel G. (46) 38 F 1273 plakalı aracında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Aracında hareketsiz yatan Yüksel G.'yi, yaklaşık 2 saat sonra gören mahalle sakini, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yüksel G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, araçta inceleme yaptı. Yüksel G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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