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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Sokak ortasında ağabey ve kardeşine kurşun yağdı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Olay yerinden incelemeler

İlk Müdahale Hastane Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Saldırı 

-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Hastaneden detaylar
-Ölen şahıs foto

( KOCAELİ )- Başından vurulan şahıs hayatını kaybederken abisi ağır yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Paşa Topçu adlı şahıs hayatını kaybederken ağabeyi ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Olay akşam 19.00 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mumammer Aksoy Caddesi üzerinde abisi Coşkun Topçu(42) ile yürüyen Paşa Topçu(31), kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahısların silahından 5 el ateş ettiği saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak gözden kayboldu. Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ve başından vurulduğu için ağır yaralanan Paşa Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çenesine isabet eden kurşunla ağır yaralan Coşkun Topçu ise özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Fatih Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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