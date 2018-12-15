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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğun gözü önünde böyle vuruldu Haberi

Sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğun gözü önünde böyle vuruldu Haberi

-güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-şahsın koşması, vurulması
-bir çocuğun önünde yere yığılması
-yaşanan panik
-babanın pompalı tüfekle saldırganların peşinden gitmesi
-vatandaşların bir süre olay yerine yaklaşmaması
-sağlık ekiplerinin müdahalesi
-meraklı vatandaşlar
-detay
-Aktüel Görüntü:
-hastaneden detay
-olay yerinden görüntü
-röportaj
-ölen şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) - Tabancayla vurulan şahıs, yol kenarındaki çocuğun önünde yere yığıldı - Yaralı şahsa, sokaktaki vatandaşlar uzun süre yaklaşamadı GAZİANTEP

- Gaziantep'te müşterileriyle tartışan tesisatçı, sokak ortasında 10 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde vuruldu. Ağır yaralanan tesisatçı, yol kenarındaki çocuğun önünde yere yığılırken yaralı şahsa uzun süre kimse yaklaşamadı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı iş yeri bulunan tesisatçı Abbas Y (30), iş yerine gelen ve kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartışmaya başladı.
İddiaya göre iş yerinin dışında da şahıslarla tartışmaya devam eden Abbas Y. pompalı tüfeği almak amacıyla diğer iş yerine doğru koşmaya başladı.
Tartıştığı kişiler tarafından arkasından açılan ateş sonucu yaralanan Abbas Y, sokak ortasında yere düştü. Abbas Y, olay anına tanık olan bir çocuğun hemen önünde yere yığıldı. Olay sonrasında kimse uzun bir süre yaralanan şahsın yanına yaklaşamazken, şahsın babası Zeki Y. ise yerde yatan oğlunu görünce eline aldığı pompalı tüfekle saldırganların peşinden koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abbas Y. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaptı.
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