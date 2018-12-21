Sokak köpeklerine tüfekle ateş açan kişi tutuklandı - ADANA
- Sokak köpeklerine tüfekle ateş açan kişi tutuklandı - Şüphelinin adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmesiSokak köpeklerine tüfekle ateş açan kişi tutuklandı - Merkez Çukurova ilçesindeki çocuk parkında pompalı tüfekle ateş ettiği iki sokak köpeğinden birini telef eden zanlı, cezaevine gönderildi - Şüpheli, köpeklerin çocuğuna saldırdığını iddia ettiADANA (AA) - Adana ’da merkez Çukurova ilçesindeki çocuk parkında pompalı tüfekle ateş ettiği iki sokak köpeğinden birini telef eden zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Huzurevleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında pompalı tüfekle ateş edilen iki sokak köpeğinden birinin telef olması, diğerinin de bacaklarından yaralanmasıyla ilgili şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Polis, çalışmalarının ardından kimliğini belirlediği T.K’yi (42) evinde gözaltına aldı.Şüphelinin, olay günü pastaneye gönderdiği çocuğunun köpeklerin saldırısına uğradığını ve büyük korku yaşadığını, bunun üzerine öfkelenerek hayvanlara ateş ettiğini iddia ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.T.K, gazetecilerin soruları üzerine, “Köpekler çocuğuma saldırdı. Büyükşehir Belediyesine telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10 - 15 köpek var orada hiç bir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım.” dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki çocuk parkında 4 gün önce bir kişi, iki sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etmiş, köpeklerden biri telef olmuştu. Bacaklarından yaralanan diğer köpek ise vatandaşlar tarafından araçla özel bir veteriner kliniğine götürülerek tedavi edilmişti.Mahalle sakinlerinden Kenan Çetin, gazetecilere, köpeklere ateş eden saldırgana yaklaştığında pompalı tüfeği göstererek kendisini tehdit ettiğini anlatmıştı.