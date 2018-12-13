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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı Haberi

Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı Haberi

Küçük kızın köpekleri sevmesi

Sokak Köpeği İlkokul Öğrencisi Küçük Kız Sokak Köpekleri Kız Çocuğu 

-Küçük kızın köpeğin saldırısına uğraması
-Çevredekilerin kızı kurtarması
-Ambulansın olay yerine gelmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Erzin ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu yolda sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi. Ancak arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı. Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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