Sokak köpeğinin yavruları sezaryenle alındı - ÇANKIRI

- Köpeğin muayenesinden görüntü - Köpeğin yavrularından görüntüSokak köpeğinin yavruları sezaryenle alındı - Çankırı 'da normal yollardan doğum yapamayan bir sokak köpeğinin 12 yavrusu, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan sezaryenle alındıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da bir sokak köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırıldı.Kent merkezinde bir sokak köpeğinin acı çektiğini ve gebe olduğunu fark eden vatandaşlar, köpeği Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.Veteriner tarafından muayene edilen köpek, ameliyata alındı. Köpeğin 12 yavrusu sezaryen yöntemiyle alındı.Veteriner hekim Zekeriya Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, muayene edilen köpeğe doğumunun başlamasına rağmen normal doğum yapmasını engelleyen rahim sarkması teşhisi konulduğunu söyledi.
Sezaryenin başarılı geçtiğini, anne köpeği sağlığına kavuşturduklarını belirten Öcal, anne karnında oksijensiz kalan yavruların durumunun ise ciddiyetini koruduğunu anlattı. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da bakımevine gelen bir vatandaşın doğum yapan köpeği sahiplendiğini dile getirerek, ağır bir operasyon geçiren köpeği sıcak yuvaya kavuşturmaktan da mutluluk duyduklarını kaydetti.