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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - HATAY

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - HATAY

- Küçük kızın köpekleri sevmesi - Sokak köpeğinin kıza saldırmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Erzin ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde karşılaştığı sokak köpeğini sevmek isteyen Beren Kunt (8), başka bir köpeğin saldırısı sonucu yüzünden yaralandı.Kunt, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.Köpeğin saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, küçük kızın okula giderken yerde oturan bir köpeği sevmesi, bu sırada başka bir köpeğin saldırısına uğraması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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