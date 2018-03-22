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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeğinin memesinden 2 kilogramlık kitle çıkarıldı - SİVAS

Sokak köpeğinin memesinden 2 kilogramlık kitle çıkarıldı - SİVAS

- Sokak köpeğinin memesinden 2 kilogramlık kitle çıkarıldı - Köpeğin karnındaki kitleli halinden görüntü - Köpeğe sakinleştirici verilmesi - Ameliyattan görüntü - Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Avcı'nın açıklamaları - Köpeğin kitlesi alındıktan sonraki haliSokak köpeğinin memesinden 2 kilogramlık kitle çıkarıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir sokak köpeğinin karın bölgesinden ameliyatla 2 kilogram ağırlığında kitle alındı. Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait hayvan barınağına, bir vatandaş hasta sokak köpeği olduğu ihbarında bulundu.İhbarı değerlendiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği alarak barınağa getirdi.Barınakta yapılan muayenede, köpeğin memesinde kitle tespit edildi. Kitle nedeniyle oldukça zayıflayan köpeğin ameliyat edilmesine karar verildi.
Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından köpeğin memesinden 2 kilogramlık kitle çıkarıldı. Sivas Belediyesi Veteriner Hekimi Şahin Avcı, zor bir ameliyat yaptıklarını belirterek, "Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine memesinde tümör tespit ettiğimiz hayvanımıza gerekli tedaviyi uyguladık. Yaklaşık 3 hafta sürecek tedavinin ardından hayvanımız sağlığına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

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