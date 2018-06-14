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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sokak köpeğinin kovaladığı çocuğa otomobil çarptı - KARAMAN

Sokak köpeğinin kovaladığı çocuğa otomobil çarptı - KARAMAN

- Güvenlik kamerasında köpeğin çocukları kovalaması - Aracın çocuğa çarpmasıSokak köpeğinin kovaladığı çocuğa otomobil çarptıKARAMAN (AA) - Karaman 'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuğa otomobil çarptı.Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde yürüyen bir grup çocuk, sokak köpeklerinin kovalaması üzerine kaçmaya başladı.
Kaçarken yola çıkan çocuklardan birine plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, durmadan yoluna devam etti.İsmi açıklanmayan çocuk Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Çocukların sokak köpeğince kovalanması ve çocuğa otomobilin çarpması bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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