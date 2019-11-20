Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu - ORDU

Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu - ORDU

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Sokak köpeğinin vatandaşı ısırma anı Ordu'da sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurduORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.İlçenin Atatürk Mahallesi Çamlık ile Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkileri arasındaki farklı noktalarda 7 kişi başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin, vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 2'si çocuk 7 kişi, Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Kuduz ihtimaline karşı aşıları yapılan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Yetkililer, sokak köpeğinin, karantina altına alınmak üzere bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Sokak Köpeği Hastane Karantina Kamera Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı