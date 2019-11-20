Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu - ORDU
- Güvenlik kamerası görüntüleri - Sokak köpeğinin vatandaşı ısırma anı Ordu'da sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurduORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.İlçenin Atatürk Mahallesi Çamlık ile Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkileri arasındaki farklı noktalarda 7 kişi başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin, vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 2'si çocuk 7 kişi, Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Kuduz ihtimaline karşı aşıları yapılan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Yetkililer, sokak köpeğinin, karantina altına alınmak üzere bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
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