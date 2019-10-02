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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı

Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı

Yaralanan geçten detay

Sokak Köpeği Köpek Polis Merkezi Akalan Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden detay
-Şüphelinin polis merkezine götürülmesi
-Sokak köpeğinden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kavgaya sebep olan köpek ise yaralı gencin yanından bir an olsun ayrılmadı İSTANBUL

- Taksim’de evsiz üç genç arasında sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı. Kavgaya sebep olan köpek ise yaralı gencin yanından bir an olsun ayrılmadı. Taksim, Albülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sokakta yaşayan üç arkadaş arasında yanlarında gezen köpek yüzünden tartışma çıktı. Köpeğin kendisine ait olduğunu iddia eden şahıs köpeği alarak gitmek isteyince kavga başladı.
Kavganın büyümesi üzerine köpeğin sahibi olduğunu iddia eden şahıs Reza C.’yi bacağından bıçaklayıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Bir kişinin bıçaklandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Reza C.’ye gerekli müdahaleyi yaptı. Arkadaşlar arasında kavga çıkmasına sebep olan köpeğin ise yaralanan gencin bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü.
Yapılan müdahalenin ardından yaralı Reza C. ekiplerle beraber arkadaşından şikayetçi olmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine gitti. Reza C.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli ise kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
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