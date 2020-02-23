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23 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokak kedisi, özel ameliyathanede fıtık ameliyatı oldu

Sokak kedisi, özel ameliyathanede fıtık ameliyatı oldu

Kedinin ameliyathaneye getirilmesi

Röntgen Fıtık Ameliyatı Ameliyathane Sokak Kedisi Sokak Hayvanları 

-Röntgeninin çekilmesi
-Tedavisi
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye ‘deki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yeni kurulan kedi ameliyathanesi hizmet vermeye başladı.
Veterinerler, yeni kurulan ameliyathanede ilk ameliyatı, fıtık olan bir sokak kedisine yaptı. Ümraniye Belediyesi, belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan mevcut ameliyathanesine ek olarak, sadece kediler için ayrı bir ameliyathane kurdu. Röntgen cihazı ve diğer tüm teçhizatları ile hazır hale getirilen kedi ameliyathanesi, ilk ameliyatını gerçekleştirdi. Abdominal bölgesinde fıtık olan bir sokak kedisi, veterinerler tarafından ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ece Arınır, “Burası Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan yeni bir ameliyathane. Her türlü ihtiyaçları tamamlanarak hazır hale getirildi.
Kemik, yumuşak doku gibi bütün operasyonlar yapılabiliyor. Röntgen cihazı da mevcut, buraya gelen hastaların röntgenleri de çekilerek ondan sonra gereken operasyonlar neyse gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kediye yapılan operasyonla ilgili bilgi de veren Ece Arınır, “Şu anki ameliyat edeceğimiz kedinin abdominal bölgesinde bir fıtığı var. Bugün onun tedavisini yapacağız. Öncesinde normal tedavisi yapıldı. Genel durumu kontrol altına alındıktan sonra bugün de fıtık operasyonunu yapacağız” diye konuştu.
Yeni kurulan ameliyathane ile ilgili bilgi veren Ümraniye Belediyesi Veteriner Hekimi Serdar Kurt ise, “Kedilere operasyonlarımızı yapmak için ayrı bir bölüm tahsis ettik. Burada kedilerimizin operasyonlarını yapacağız. Gerekli teçhizatlar sağlandı. Ayrıca osteosentez operasyonları için de gerekli teçhizat ve röntgen cihazımızı da temin ettik. Röntgen cihazımızla da burada kırık olan ya da kırık şüphesi bulunan hayvanlara röntgen çektikten sonra gerekli müdahaleleri yapacağız” şeklinde konuştu.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre belediyeler, küpesiz veya hasta sokak hayvanlarını toplayarak geçici bakımevinde kısırlaştırıp, kuduz aşısı, iç ve dış parazitlere karşı iğneleri yapılıp kulağına küpe takıldıktan veya tedavisi tamamlandıktan sonra alındıkları yerlere bırakmakla yükümlü.
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