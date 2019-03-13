Sokak hayvanlarının "dostu" oldu - KIRŞEHİR - Bahar Kaya ve arkadaşlarının sokak hayvanlarını beslemek için yaptığı hazırlıklar - Bahar Kaya ve arkadaşlarının şehrin farklı noktalarında hayvanları beslerken çekilen görüntüleriSokak hayvanlarının "dostu" oldu - Kırşehir 'de yaşayan alzaymır hastası kadın, doktorunun tavsiyesiyle önce bir köpeği sahiplendi, ardından sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı oldu - Bahar Kaya: - "Köpeğim Toprak hem benim hastalığıma iyi geldi hem de onun sayesinde diğer canlılarla empati kurdum. Sahiplenildikten sonra terk edilen hayvanların ne kadar mutsuz olduğunu öğrendim" - KIRŞEHİR - Kırşehir 'de yaşayan ve doktorunun tavsiyesiyle bir köpeği sahiplenen alzaymır hastası Bahar Kaya, eşi ve birkaç hayvanseverle kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarını besliyor.Daha önce yaşadığı Almanya'da kendisine 4 yıl önce alzaymır teşhisi konulan 35 yaşındaki Bahar Kaya, doktorunun önerisiyle bir köpek sahiplendi.Sahiplendiği köpeğin hırçın tavırları üzerine bir hayvan psikoloğundan destek alan Kaya, daha önce üç kez sahiplenilip terk edilen köpeği "Toprak" ile terapi köpek eğitimlerine katıldı. Yaklaşık 8 ay önce Almanya'dan dönüş yaparak Kırşehir ’e yerleşen Kaya, çevresindeki bazı sokak köpeklerinin zor durumda olduğunu fark ederek onlar için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi.Birkaç hayırsever arkadaşı ve eşiyle harekete geçen Kaya, kendi imkanlarıyla temin ettikleri kuru mama ve hazırladıkları yiyecekleri kentin farklı noktalarındaki köpeklere dağıtmaya başladı. Bahar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toprak"ı sahiplendiğinde birkaç defa terk edildiği için kaybedilme korkusu yaşadığını, bu sebeple hayvan psikoloğundan destek aldığını söyledi.
Sahiplenildikten sonra sokağa atılan hayvanların psikolojilerinin bozulduğunu öğrendiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:"Pes etmedim çünkü ben Toprak'ı seçtim, ben onu sahiplendim, o beni değil. Çok zor günler geçirdik ama başardık. Toprak bana iyi geliyor, ben ona iyi geliyorum. Bu süreçte hastalığımda iyileşme gözlemledim. Eskiden sık kriz dönemlerim olurdu. Bunlar, Toprak sayesinde çok azaldı. Bazen evin yolunu unutabiliyorum. Dışarı birlikte çıkıyoruz. Toprak beni kaybolduğumda eve getirebiliyor. İnsanlar hayvanları önce sahiplenip sonra sokağa atmasınlar çünkü onlar da canlı, onların da duyguları var. Hayvan sahiplenip alışmakta güçlük çeken birileri varsa ben onlara seve seve yardımcı olmaya hazırım çünkü çok basit bir yöntemi var. O da eğitim ve o canı anlamak."Sokak köpekleri için sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, " Kırşehir - sokak - hayvanlari adlı sosyal medya hesabı kurduk. Burada yaptığımız faaliyetlerin daha fazla insana ulaşmasını amaçladık. Sokak hayvanları için aile bütçemizden pay ayırıyoruz. İnsanlardan gelen para yardımını kabul etmiyoruz. Bizlere destek olmak isteyen hayvanseverler sosyal medya hesabı üzerinden mama kumbarasına yardımda bulunabilir." dedi. Kaya, köpeği "Toprak" sayesinde diğer canlılarla empati kurduğunu, sahiplenildikten sonra terk edilen hayvanların ne kadar mutsuz olduğunu fark ettiğini kaydetti. Daha önce "patiköy" isimli bir merkez kurmak ve burada otizmli çocuklar için terapi köpeği olmaya uygun olan köpekleri eğitip sahiplendirmeyi amaçladığını ifade eden Kaya, "Böylece hem sokaktaki canları kurtarmış olacaktım hem de otizmli çocukları yardımcı olacaktım ancak buraya gelince sokak hayvanlarının beslenmeye muhtaç olduğunu fark ettik ve daha çok bu soruna yönelik çalışmaya başladık." şeklinde konuştu.
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