Sokak hayvanlarına Rus gelin şefkati

-Barınak tabelası

-Olga Açanal'ın köpeklerle ilgilenmesi

-Olga’nın köpekleri okşaması

-Olga’nın köpeklere mama vermesi

-Olga’nın konuşması

-Eşinin Celal Murat Açanal'ın konuşması

-Köpek Toplama Merkezi Sorumlsu Mirhan Fidan'ın konuşması

-Olga’nın eşi ile birlikte hayvanlarla ilgilenmesi



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- İki yıl önce eşiyle birlikte Bismil’e yerleşen Olga Açanal, sokak hayvanlarının gönüllü bakıcısı oldu- Olga, günde iki kez ziyaret ettiği barınakta hayvanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bismil ilçesine 2 yıl önce eşinin işi nedeniyle yerleşen Rus Olga Açanal’ın sokak hayvanlarına şefkati hayvan severlerin taktirini topluyor. Hayvanların gönüllü bakıcısı olan ve günde iki kez barınağı ziyaret eden Olga, beraberinde getirdiği mama ve yiyecekleri eliyle yedirdiği hayvanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Eşiyle birlikte iki yıl önce Bismil’e yerleşen Olga Açanal (42), sokak hayvanlarına ilgisiz kalmadı. Önce evinin bulunduğu mahalledeki hayvanlara yardım elini uzatan Olga, daha sonra ilçede yeni açılan Şefkat Köpek Toplama Merkezine giderek, burada bulunan hayvanların gönüllü bakıcılığına başladı.

Günde iki kere barınağa gelen Olga, beraberinde getirdiği mama ve yiyecekleri hayvanlara eliyle yediriyor. Barınak görevlileriyle birlikte hayvanların aşı ve temizlik olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılayan Olga, gösterdiği şefkatle hayvanseverlerin taktirini topluyor. “Günde iki defa geliyorum” Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez Şefkat Köpek Toplama Merkezine geldiğini anlatan Olga, çalışanlara yardımcı olduğun, hayvanlara mama verip, tedavilerini yaptığını belirtti.

Bazı vatandaşların hayvanlardan korktuğunu ve bu nedenle de su ve yemek vermediğini dile getiren Olga, “Birçok hasta köpek var. Bir köpek çok hastaydı. Biz onu eşimle beraber Diyarbakır’daki barınağa götürdük. Fakat köpek orada ölmüş. Maalesef ben çok ağladım” dedi.

“Eşim yardımcı oluyor” Eşinin de kendisine yardımcı olduğunu aktaran Olga, “Mama ve tedavi için para veriyor. Bizimle buraya geliyor ve hayvanlara yardım ediyor” diye konuştu.

“Sokağa su koymak çok kolay” Olga, hayvanlara karşı duyarlılık çağrısı da yaparak, “Hayvanlara vurulmasın, taş atılmasın. Ayrıca su verilsin. Çünkü çok sıcak. Burada hava çok kuru. Her zaman su lazım. Çok kolay bir plastik kovaya su doldurup sokağa koymak” ifadelerinde bulundu. “Her canlının yaşam hakkı var” Eşi Celal Murat Açanal (49), iki yıla yakın bir süredir Bismil’de yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Olga’nın söylemesiyle ve teşvikiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Duyarlı olan insanlar ve duyarsız olan insanlar var. Ben duyarlı olanların da çok olduğuna inanıyorum ve görüyoruz da. Ancak maalesef yanlış yönlendirmelerle insanlar yardımcı olmuyorlar, taş atıyorlar, hırpalıyorlar. Her canlının yaşam hakkı var. Bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışmak lazım. Biz kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.” Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Remzi Çekiç’in hayvanlar konusunda teşekkürü hak ettiklerini anlatan Açanal, “İkisi de çok yardımsever ve hayvanlar konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler bir şeyler gördüğümüzde ve bunu kendilerine izah ettiğimizde çok kısa bir sürede sorunu gideriyorlar” dedi.

Bismil’in özellikle köpekler konusunda bir geçiş merkezi konumunda olduğunu da kaydeden Açanal, “Burada toplanan köpekler Diyarbakır’daki ana merkeze gidiyor. Orada bakımları yapılıyor. Kısırlaştırılması gerekenler kısırlaştırılıyor. Daha sonra insanların içinde yaşamaları adına, mahkum kalmamaları adına küpeleme çalışmaları var ve bunun ardından tekrar normal ortama dönüyorlar” diye konuştu.

“Birlikte hayvanlarını altlarını temizliyoruz” Şefkat Köpek Toplama Merkezi Sorumlusu Mirhan Fidan (23) ise, merkeze hayvanseverlerin geldiğini ve kendilerine yardımcı olduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Genellikle Olga hanım geliyor. Sabah ve akşamları bize her türlü destekte bulunuyor. Et ve bulgur getiriyor. Hayvanların altlarını temizliyoruz, su veriyoruz, aşılarını yapıyoruz. Bütün hayvanseverleri davet ediyoruz. Aileler gelip burada hayvanlara bakabilir, destekte bulunabilir ve zarar vermemek kaydıyla onları götürebilirler.” (MP-Y)