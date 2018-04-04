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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sokak hayvanlarına polis şefkati - İZMİR

Sokak hayvanlarına polis şefkati - İZMİR

- Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet tutan polisin yanında kedinin gezmesi - Bahçede yavru köpekle oynayan personel - K9 köpeğiyle ilgilenen personel - Daha önce beslenen ve ölen köpeğin gömüldüğü alan - İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ile röportaj - Müdürlükte idari büro memuru olarak görev yapan Pınar Gül Özsüvariler ile röportaj - İzmir 'de Balçova Emniyet Müdürlüğünün bahçesi çok sayıda kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor - Daha önce ölen köpekleri "Zeytin"i bahçeye gömen ve adını yeni sahiplendikleri Sibirya kurdu kırmasında yaşatan İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve diğer personel sokak hayvanları ile içli dışlı çalışıyor - Balçova Emniyet Müdürü Tuğbay: - "Hayvanları seviyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sokakta zor durumda gördüğümüz zaman üzülüyoruz"İZMİR (AA) - CANDOĞAN PARLATAN - İzmir 'in Balçova ilçesinde, yardıma ve korunmaya muhtaç sokak hayvanlarına büyük şefkatle yaklaşan emniyet müdürlüğü personeli, kurumu bu sevimli canlıların "gerçek yuvası" olarak görüyor.Yaklaşık 8 yıl Balçova Emniyet Müdürlüğünün maskotu olan ve hastalandıktan sonra ölen "Zeytin" isimli köpeği emniyet müdürlüğünün bahçesine gömen personel, buraya bir de tabela yerleştirdi.Personel, kaybettikleri "dostları"nın adını ölmek üzereyken sahiplendikleri Sibirya kurdu kırmasında yaşatıyor.Balçova Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, annesi ölen ve kendisi de ölmek üzere olan 2 aylık Sibirya Kurdu kırmasını barınaktan sahiplendi.Müdürlüğün yeni "sakini", bahçede personel tarafından oluşturulan ısı yalıtımlı barınağa yerleştirilerek hayata yeniden tutundu.Karnesi oluşturulan "Zeytin", personelin de yeni maskotu oldu. - El birliğiyle hayvanları besliyorlarİlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara meslekleri gereği uzak olmadıklarını anlattı.Sokakta zor durumda gördükleri hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Tuğbay, "Zeytin" dışında barındırdıkları kedi ve köpekler de olduğunu söyledi.

Tuğbay, bu hayvanların beslenmelerine hem personel, hem çevredeki lokanta sahipleri hem de ilçe halkının artan yemekleri getirerek katkı sağladığını ifade etti.
Tuğbay, "Hayvanları seviyoruz ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sokakta zor durumda gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bahçemiz müsait olduğu için hafta sonu personelin eşi ve çocukları gelerek Zeytin' ile vakit geçiriyor. Herkes evlerinden yemek ve oyuncaklar getiriyor. Zeytin çocuklarla vakit geçiriyor, oyun oynamaktan da zevk alıyor." diye konuştu.
- "İlçe Emniyet Müdürlüğü onların gerçek yuvası"Müdürlükte idari büro memuru olarak görev yapan Pınar Gül Özsüvariler de bahçedeki kedilerin binada doğup büyüdüğünü, kış aylarında bina içine girdiklerini ve bekleme salonlarında dolaştıklarını söyledi.

Özsüvariler, kedilerin kimi zaman binada uyuduklarını belirterek, "Tabii ki seslenmiyoruz hatta doğum zamanı gelenler kullanılmayan odalarda doğum yapıyorlar. O yavrulara da bakıyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Doğdukları, beslendikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü onların gerçek yuvası." diye konuştu.

Yavru Köpek Hafta Sonu Muhabir Emniyet Müdürlüğü Sokak Hayvanları 

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