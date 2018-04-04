Sokak hayvanlarına müzikli 'terapi' - SAKARYA İzle
Sokak hayvanlarına müzikli "terapi" - SAKARYA - Barınaktan detaylar - Müzik dinletisi - Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer'in açıklaması - Veteriner Hekim Remzi İzi'nin açıklamasıSokak hayvanlarına müzikli "terapi" - Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'ndeki yüzlerce sokak hayvanına terapi amaçlı müzik dinletiliyor - Belediye Başkan Yardımcısı Sezer: - "Burada hayvanlarımızı sakinleştirmek ve rahatlatmak için birçok müzik türü denedik ve en iyi sonucu tasavvuf müziğinde aldık"SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde belediyenin Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarına rahatlamaları için müzik dinletiliyor.Taşkısığı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bakımevinde "Tehlikeli köpekler", "Bulaşıcı hastalıklı köpekler" ve "Anneli yavrulu köpekler" bölümlerinden oluşan müşahede alanları yer alıyor.Yaklaşık 500 sokak hayvanı kapasiteli bakımevinde, hayvanlara belli zamanlarda rahatlamaları amacıyla müzik dinletiliyor.Ayrıca barınağın idari binası içerisindeki ameliyathanelerde, kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, yaralı hayvanlara müdahale, tedavi ve cerrahi işlem yapılabiliyor.Öte yandan 2014 yılında faaliyete geçen bakımevinden şu ana kadar bin 193 hayvan sahiplendirildi. - "24 saat hizmetteyiz"Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce kurulan bakımevinde sokak hayvanlarına hizmet verildiğini söyledi.
Bakımevinin alanını Orman Müdürlüğü'nden tahsis ettiklerini ve çalışmalar kapsamında hayvanseverlerle iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Sezer, 500 kapasiteli barınakta ortalama 300 - 350 hayvanın bulunduğunu kaydetti. Sezer, hayvanları yasa çerçevesinde bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya saldıklarını ifade etti. Bakımevinde, bir veteriner, 13 personel ve 3 nakil aracıyla hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Sezer, "Acil vakalara müdahale eden tek birimiz. 24 saat hizmetteyiz. Kısırlaştırma çalışmalarının dışında sahiplendirme çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu. Bakımevinin Türkiye'de yapılan örnek bir çalışma olduğunu belirten Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada hayvanlarımızı sakinleştirmek ve rahatlatmak için birçok müzik türü denedik ve en iyi sonucu tasavvuf müziğinde aldık. Hayvanlar yemeklerini yedikten sonra tasavvuf müziğini duyunca kendilerini salıyorlar ve rahatlıyorlar. Hayvanların tasavvuf müziğiyle rahatladığını görüyoruz. Bu sebeple barınağımızda tasavvuf müziği çalıyoruz. Barınağımızı büyütmek ve kapasiteyi bin civarına çekmek istiyoruz. Biz kanunlar çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Barınak etrafında da beslenme alanları oluşturduk. Hizmete devam edeceğiz." - "Tasavvuf müziği tedavi sürecinde de yardımcı"Bakımevinin veteriner hekimi Remzi İzi de 3 yıldır burada görev yaptığını ve sokak hayvanlarıyla ilgili tüm çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.Günlük olarak bakımevi temizliği ve tedaviye muhtaç hayvanların iyileştirme süreciyle ilgilendiklerini belirten İzi, "Ekiplerimizin sokaktan getirdiği sağlığa muhtaç yaralı hayvanların tedavisini yapıyoruz. Vatandaşların herhangi bir şikayeti varsa onlarla ilgileniyoruz." dedi. İzi, sadece kedi ve köpek değil, doğada yaralı halde bulunan doğan, şahin, baykuş ve at gibi büyük hayvanlara da müdahalede bulunduklarını söyledi.
Tedavisi biten hayvanları da kendi doğal ortamına bıraktıklarını dile getiren İzi, sözlerini şöyle tamamladı:"Ayda ortalama 50 - 60 sahiplendirme yapılıyor. Ayrıca barınakta hayvanlarımıza genel olarak farklı müzikler dinlettik fakat tasavvuf müziği daha rahatlatıcı olduğu için köpeklerde havlama isteğini daha da azalttığını gördük. Daha rahat tavırlar içinde olduklarını gördük. Tasavvuf müziği hayvanlarda tedavi ve ruh dinlenmesine takviye oluyor." - "Uygulamadan memnunuz"Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nden üç yavru köpek sahiplenen ve Akyazı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Kan da köpeği öldükten sonra alıp yetiştirmek üzere barınaktan köpek aldığını söyledi.
Kan, çiftçilikte köpeklerin çok işe yaradığını ve barınaktaki bu uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirdi.