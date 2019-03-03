Sokak hayvanları için yıllardır ekmek topluyorlar

-EKMEKLERİN BIRAKILMASI

--ARŞİV GÖRÜNTÜLER-



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Bekir Hamlakay, ve Saadetin Aladağ kış aylarında sokak hayvanları için başlattığı yiyecek seferberliğini, 7 senedir arkadaşıyla sürdürüyor. Bisikletleriyle sokak sokak gezip evlerin önüne asılan ekmekleri toplayan iki arkadaş, köpek maması, buğday, makarna, sakatat gibi yiyecekler de temin ederek bunları kırsal bölgelerdeki hayvanlara bırakıyor. İnegöl'de ikamet eden ve emekli olan iki arkadaş, kış aylarında topladıkları ekmek ve diğer yiyecekleri, zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bırakmaya devam ediyorlar. Aralık ayından bu yana İnegöl'ün farklı noktalarında yiyecek bırakan Hayvansever Bekir Hamlakay (70) ile arkadaşı Saadettin Aladağ'ın (65), kış aylarının sona ermesiyle başlatıkları kampanyayı bitirecekler. Her gün sokak sokak gezerek ekmek toplayan iki arkadaş, bunların yanına köpek maması, buğday, makarna, sakatat da koyup ilçenin 7 bölgesinde, özellikle sokak köpeklerinin yoğun olduğu yerlere bırakıyor. Duyarlı hayvanseverler Hacıabat , Sultaniye, Güneykestane, Bozcaarmut mevkilerine topladıkları yiyecekleri bıraktılar. Konuyla ilgili konuşan Bekir Hamlakaya, Başı boş ve yüksek kesimlerde yaşayan hayvanlara cadde sokak gezerek toplamış olduğumuz atık ekmekleri belediyemizin tahsis etmiş olduğu binada biriktiriyoruz. Daha sonra ilçe orman müdürlüğünün bize tahsis etmiş olduğu araçla dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Beşinci araca kadar ulaştık bu haftada 4 farklı bölgeye yiyecek bırakmayın mutluluğunu yaşadık. Her şeyimiz insanlık içindir"diye konuştu.



