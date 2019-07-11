Sokak hayvanları için şehir şehir dolaşıyor

-BESLEME YAPILMASI

-BARIŞ BAHADIR RÖPORTAJ

-BİLGEN ANLI RÖPORTAJ

-GENEL GÖRÜNTÜ BESLEME YAPIYORLAR



( ORDU )- Onlar sokak hayvanları için birleşti ORDU



- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Barış Bahadır, sokak hayvanları için başlattığı kampanya ile Türkiye'yi karış karış geziyor. Eskrim antrenörü olan ve başlattığı kampanyalarla kendisini sokak hayvanlarına adayan Bahadır, "30 gün 39 şehir 10 bin kilometre" projesi ile motosikletiyle çıktığı yollarda il ve ilçelerde bulunan hayvanseverler ile besleme gerçekleştiriyor. Zonguldak Ereğli ilçesinden Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek motosikleti ile yola çıkan Barış Bahadır Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunan il ve ilçeleri gezerek topluma hayvanlarında insanların arasında yaşama hakkı olduğunu anlatmayı hedefliyor. Bahadır: "Projemiz 30 gün, 39 şehir, 10 bin kilometre" Otuz günlük proje ile hayvanlarında toplumda yeri olduğun anlatmaya çalışan Barış Bahadır, "Ben Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden yola çıktım. Aslında serüvenimiz 30 gün 39 şehir 10 bin kilometre adı altında gerçekleştireceğimiz bir projedir. Bu proje ile tüm Türkiye'nin kenar çizgilerini dolaşmayı hedefliyorum. Amacım iki şehrin arasında kalmış sokak canlılarını besleyerek şehrin merkezindeki hayvan severlerle de etkinlikler yapıp hayvanların sesini biraz daha gür çıkartmaya çalışıyorum. Fatsa ilçemizde bulunan hayvan sever ekibimizden Bilge Hanım'la Ünye'de buluştuk" dedi.

"Hayvan sevgisini çocuklardan gördük" Sokak hayvanları için çeşitli projeleri çocuklardan esinlendiğini ifade eden Bahadır, "Ben Ereğli'de eskrim antrenörüyüm. Bizim salonumuz da bir tane sokak hayvanımız vardı. Onu besledik ve sonra gördük ki çocuklar onu bizden daha çok benimsemiş. Bunu görünce çok mutlu olduk ve daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra da proje için bu fikir ortaya çıktı. Ereğli eski Belediye Başkanımız Ali Posbıyık da bize destek verdi. Tabi bu işin temelinde Bilge arkadaşımız gibi gerçek hayvan severler var. Bizim ki sadece onların yaptıklarının yanında deniz de bir damla olabilmek. Ben Bilge arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Ünye'deki yolculuğumuzun hemen sonrasında ise Giresun, Trabzon oradan Güneydoğu, Doğu Anadolu olarak devam edeceğim. Umarım sokakta ki yaşayan canlılarımız adına faydalı bir etkinlik olmuştur. Sokak hayvanlarımız rahat edene kadar elimizden gelen etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz"şeklinde konuştu.

Fatsa'da yaşayan ve yerel hayvanları koruma görevlisi olan Bilge Anlı, "Ben bu işi gönüllü olarak yapıyor ve hayvanların bakımını, beslenmesini ve korunması sağlamaya çalışıyorum. Fatsa ile Ünye arasında arkadaşlarla beraber paslaşarak yavrularımızı sahiplendirme, beslenmesi ve tedavileriyle ilgileniyoruz. Hayatım boyunca hep hayvan besledim. Kedim, köpeğim hepsi oldu ama bu şekilde sokakta kalmış hayvanlarla altı yıldır ilgileniyorum. Biz şimdi gönüllü olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama onların tedavi masrafları, bakımları, beslenmelerine yeterli gelmiyor. Barınaklarımız kötü durumda, orada ki hayvanlarımızın sıkıntıları daha büyük. Tedavileri düzgün yapılmıyor, beslenmeleri düzenli değil. Kısırlaştırma çok önemli fakat yeterli değil. Çünkü, bir doğum yaptıkların da en az 9-10 tane yavru dünyaya getiriyorlar. Bizim istediğimiz onlara yaşam alanları sunulması, insanlarla hayvanların bir arada yaşayabileceklerini gösterilmesi, öğretilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. "Yetkililerimizden yardım istiyoruz" Ünye'de yaşayan hayvansever Ebru Bölükbaş ise, "Burada şehirleri gezerek bizlere ulaşan Barış Bahadır arkadaşımızın sayesinde barınaklarda hayvanlarımıza bakmaya geldik. Ancak hayvanlarımızın durumu gerçekten içler acısı. Biz elimizden geldiği kadar tüm yardım severler arkadaşlarımızla birlikte onları besliyoruz ama yetişemiyoruz. Özellikle su ihtiyaçlarını yeterli olarak gideremiyoruz. Bununla birlikte bizlere belediyelerimizin desteği gerekiyor. Biz hayvan severler olarak kesinlikle sonuna kadar arkasındayız. Biz bu hayvanlarımızı unutmayalım projesini her seferinde dile getiriyoruz ve getirmeliyiz. İnsanlarla sürekli dışarıdayız sokaktaki hayvanlar için insanların iç içe olmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



