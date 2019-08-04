Sokak hayvanları için çaldığı kemanı hırsızların hedefi oldu İzle

-Keman çalması

-Tuana’nın röportajı

-Dükkana gelmesi



( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda 13 yaşındaki çocuğun sokak hayvanlarının yararına çaldığı kemanı hırsızların hedefi oldu. Kemanının bulunması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Tuana Ekin Şahin, “Kemanı satsalar bile en fazla 200 lira eder. Ben o parayı onlara veririm. Ben sadece kemanımı geri istiyorum” dedi.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, kendilerine ait tekstil atölyesinde annesine yardım ediyordu. Şahin annesiyle birlikte iş yeri için malzeme almak için dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerine dönen Şahin ve annesi büyük bir şok yaşadı. İş yerinin kepenklerinin açık olduğunu gören Şahin hemen içeri koştu. Küçük kız kemanının çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri hırsızlık şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kemanın bulunması için sosyal medyadan çağrı Küçük kız kemanının çalınmasına çok üzüldüğünü belirterek bulunması için sosyal medyadan yardım istedi. Çağrıya kulan veren vatandaşlardan gelen “yeni keman alalım” taleplerini kabul etmeyen küçük kız, kemanının bulunmasını istedi. Kemanını sokak hayvanları için çalıyor Şahin, sokak hayvanları lehine düzenlenen projelerde yer alıyor ve kemanını sokak hayvanları için çalıyor. Yaklaşık 2 sene önce sokak hayvanları için İstiklal Caddesi’nde keman çalan Şahin, biriktirdiği parayla kedilerin sığınabilecekleri bir kedi evi yaptırdı. Şimdi dernekten ödünç aldığı kemanla müzik çalıyor Şahin'in sosyal medya çağrısına kulak veren bir dernek, kemanı bulunana kadar Şahin’e çalması için bir keman verdi. 13 yaşındaki kız, yeni projelerini gerçekleştirmek için kendi kemanının bulunmasını istiyor. “O kemandan Türkiye’de sadece 5 tane üretildi” Sokak hayvanları için çaldığı kemanının bulunmasını isteyen Tuana Ekin Şahin, “Kemanımı masanın üzerine bıraktım. İş yerinin kepengini indirdik. Annemle bir yere malzeme almaya gittik. Geri döndüğümüzde yoktu. Kepengi kaldırıp almışlar. O kemandan Türkiye’de sadece 5 tane üretildi. Maddi değerinin yanında benim için manevi değeri var. Bütün projelerimi ve hayallerimi onunla gerçekleştirmiştim. Hala da hayallerimi gerçekleştirmek için devam etmek istiyorum ama maalesef çalındı. Beni çok seven manevi ablam tarafından hediye gelmişti. Genellikle bu dükkanda zamanımı geçiriyorum. Çalışacağım şarkıları burada çalıyorum, derslerimi burada yapıyorum. Özellikle annemin iş yerinden çalınması çok zoruma gitti” dedi.

“İçlerinde birazcık merhamet kaldıysa kemanımı geri getirsinler” Kemanının çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu anlatan Şahin, “İçlerinde birazcık merhamet kaldıysa ellerini vicdanlarına koyup iyi dileklerle kemanımı bana geri getirsinler. O keman ikinci el olup uzun süre kullandığım için satsalar bile en fazla 200 lira eder. Kemanımı getirsinler ben o parayı onlara veririm. Sadece ben kemanımı geri istiyorum” şeklinde konuştu.

“O kemanımla aramda özel bir bağ var” Çalınan kemanı ile aralarında özel bir bağ olduğunu ifade eden Şahin, “Daha öncesinde sokak hayvanları için kemanım sayesinde projeler yapıyordum. Bir sürü sokak hayvanını doyuruyordum. Diyarbakır’a, Mardin’e ve Muş’a çocuklar için kitaplar gönderdim. Çok üzgünüm, kemanımın çalındığını sosyal medyadan duyurdum. Bir dernek çok sağ olsun, ödünç olarak bu kemanı gönderdi. Binlerce insan paylaştı bu durumu ve binlerce insan bana sordu, ‘Yeni keman alalım mı, sana destek olalım mı?’ diye. Onların desteklerini geri çevirmek zorunda kaldım. Çünkü ben sadece kendi kemanımı istiyorum. O kemanımla aramda özel bir bağ var” ifadelerinde bulundu.

