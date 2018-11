Sokak hayvanları her gün onun yolunu gözlüyor İzle

-Fatih Hoş ile röp.

ESKİŞEHİR



- Eskişehirli hayvansever Fatih Hoş, her gün iş çıkışı et ve mama alarak mahallesindeki sokak hayvanlarına umut oluyor. Özellikle sokak kedilerinin her gün yolunu gözlediği hayvansever, yaptığı tüm masrafları cebinden karşılıyor. Eskişehir’de yıllardır sokak hayvanlarının mama ve barınma ihtiyaçları için mücadele eden Fatih Hoş, mahallesindeki kedi ve köpekleri evladı gibi görüyor. Her gün mesai bitiminde markete giden hayvansever, sokak hayvanları için et ve mama aldıktan sonra parkın yolunu tutuyor. Yaklaşık 15 kedi ve 1 köpeğin beklediği parkta, Hoş’un görünmesiyle birlikte yanına giderek onu karşılıyorlar. Tüm mama ve kendi eliyle yaptığı barınak masraflarını cebinden ve yaptığı ahşap el işleriyle karşılayan hayvansever Fatih Hoş, parkta bulunan hayvanlar için barınak yapılmasını istiyor. Hayvanları çok sevdiğini anlatan hayvansever Fatih Hoş, “Yan blokta oturuyorum. Mahallenin hayvanlarıyla haşır neşir oluyorum. Çok zevk duyuyorum. Evimde de 2-3 kedimiz var, sokaktan aldık onları da. Genelde özürlü hayvanları tercih ediyorum. Yani sokakta yaşayamayacak gibi olanları. Kırka’da çalışıyorum, orada da bir köpeğim var. Sokak köpeğiydi onu da yavruyken buldum. İş yerinde köpekler var onlara bakıyorum yani seviyorum hayvanları” ifadelerini kullandı. “Çalışırken aklım burada kalıyor” Hayvan sevgisinin küçüklüğünden beri olduğunu belirten Hoş, “Hayvan sevgim köyde doğduğumdan kaynaklı olabilir. Çünkü hep hayvanlarla beraberdik. Köpeklerimiz, kedilerimiz hep oldu. Yani büyüklerimizden gördük, kısacası hayvanları sevdik. Ben de oğluma aynı hayvan sevgisini aşıladım. Ben ne kadar seviyorsam, belki benden daha çok seviyor. Bir devlet kurumunda çalışıyorum. Aslında çalışırken aklım burada kalıyor. Ne yediler, ne içtiler. Bazen göremiyorum bazılarını tedirgin oluyorum. Apartmanda komşularımız var onlarla irtibat kuruyorum, “Bir bakın, görün, bulun” gibi. İş çıkışı geldiğimde markete gidiyorum, çünkü bazıları ciğer yiyor, bazıları mama yiyor. Onların yiyeceklerini alıyorum. Tabi bu da bir maddi külfet, sonuçta belli yaşam standardımız var. Bunun için bende ahşap el işçiliği yapmaya başladım. Bu biraz bana maddi destek oldu. Oranın tüm gelirini hayvanlara harcıyorum. Evimde bir şeyler yapıyorum onu pazarlıyorum, gelirini de hayvanlarla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Arabamı tanıyorlar, gelirken beni kapıda karşılıyorlar” İş çıkışı eve geldiğinde mahalledeki kedi ve köpeklerin yanına gelerek onu karşıladığını kaydeden hayvansever Fatih Hoş, “Özellikle arabamı buraya bırakıyorum altında barınsınlar diye. Barınaklarını yapıyorum, ama çok sağlıklı da olmuyor. Arabamı tanıyorlar, gelirken beni kapıda karşılıyorlar. Tabi bunu görmek çok güzel bir şey yaptığınız şeylerin karşılığını alıyorsunuz. Kendilerini başka kimseye sevdirmezler. Bizi tanımaları çok güzel” dedi.

