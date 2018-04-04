-Sokak Hayvanları Günü Gaziantep’te kutlandı

-Öğrencilerin sokak hayvanlarını sevmesi

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- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler öncülüğünde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla öğrencilere hayvanlarını sevdirmek için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı'nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, barınaktaki kedi ve köpekleri kucaklarına alarak seven öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kedi ve köpeklere, hayvan sever şehir olarak sahip çıktıklarını belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü okuldan gelen öğrencilerle kutluyor. Özellikle sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere, hayvan sever şehir olarak da bunlara sahip çıkıyoruz. Gaziantep'in 9 ilçesiyle birlikte toplam 500 kırsal Mahalleden aylık olarak 450-500 arasında köpeği ve kediyi toparlıyoruz. Barınağımıza getiriyoruz, kısırlaştırıyoruz, aşılıyoruz, çipliyoruz, eğer bakıma muhtaç değilseler şehrin 20 noktasındaki beslenme noktalarına bırakıyoruz. Bunun yanında Nizip ilçesini barınağında da yaklaşık olarak 200 köpeğe bakıyoruz. Hayvanat bahçemiz ve köpek barınağımızda ise aylık 350-400 köpeği buralarda barındırıyoruz. Bunların yaklaşık olarak 200 tanesini aylık olarak sahiplendiriyoruz ve sahiplenen kişilerin hayvanların bakımını yeterli olarak üstlendiklerini kontrol ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever şehir olarak her yıl rutin olarak yaptığımız 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nü kutluyoruz. Bunun yanında petshoplarda kedi ve köpek almamalarını eğer istiyorlarsa biz kendilerine ücretsiz olarak buralardan kedi ve köpek verebileceğimizi duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

(BB-SD-Y)

