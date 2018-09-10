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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sokak düğünündeki silahlı saldırı - HATAY

Sokak düğünündeki silahlı saldırı - HATAY

- İskenderun Adliyesi'nden detay - Zanlıların adliyeden çıkarılması Hatay 'da sokak düğünündeki silahlı saldırı - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı yakalanıp tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de Mithat Paşa Caddesi'nde sokak düğününde insanların eğlendiği sırada otomobilden ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili polis, Veysi E. ve Ahmet A'yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılar, mahkeme tarafından tutuklandı.İskenderun'da 2 Eylül'de sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda Mahmut Yarbo (22) ve Sabri Kaymaz yaralanmış, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Polis Bild Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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