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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sokak atıkları toplayıcılarından kan bağışı

Sokak atıkları toplayıcılarından kan bağışı

genel ve detay

Sosyal Proje Kızılay Farkındalık İskit Kan Bağışı 

-açıklamalar
-kızılay aracından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği(SATDER) Kızılay’a kan bağısında bulundu. SATDER, sosyal proje kapsamında 200 kişilik bir grupla Kızılay’a kan bağışında bulundular. Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten SATDER Genel Başkanı Recep Karaman, “Bugün Ankara İskitler bölgesinde sokak toplayıcısı yaklaşık 200 arkadaşımızla Kızılay’la beraber kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Hem kendi sorunlarımıza farkındalık oluşturmak, hem de kan bağışına farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tabiki bizlerin toplumda yanlış insanlar olmadığımızı, hepimizin tek derdi ailelerimizi geçindirebilmek, çocuklarımızı okutabilmek, yaptığımız iş sayesinde ülke ekonomisine çevreye katkılar sağladığımızı toplum tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi.
Bagışçı Atahan Atalay, “Biz kan bağışına duyarlıyız. Derneğimiz kan bağışı yapılacak dedi.
Biz de geldik. Toplum bize ön yargılı davranıyor. Kan bağışı yapıyoruz mutluyum. Kanımız inşallah birine faydalı olur” ifadelerini kullandı.
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