"Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonu - ZONGULDAK - Çaycuma Adliyesinden görüntüler - Zanlıların adliyeye getirilmeleri"Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonu - Operasyon kapsamında 2 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, "Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye gönderildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.Ekipler, yaptıkları incelemede Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde "Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonu kapsamında G.K (50) ve S.A'yı (50) gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda 400 gram kubar esrar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.