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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı - ADANA İzle

Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı - ADANA İzle

- Patlamanın meydana geldiği sokaktan görüntü - Vatandaşlardan detay - Çevreye dağıtılan plastik parçalardan detay - Ekiplerin çevrede inceleme yapması - Özel harekat polislerinden detay Adana 'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.Barbaros Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.Sokak giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı.Etrafa savrulan plastik parçaları inceleyen ekipler, patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını tespit etti.EYP parçaları detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.Görgü tanıkları AA muhabirine, ses üzerine dışarıya çıktıklarını, sokaktan dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.

Polis Merkezi Muhabir Güvenlik Önlemi Patlama Sesi Özel Harekat Polisleri 

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