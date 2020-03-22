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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı - ELAZIĞ

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldı - ELAZIĞ

- Polis ekiplerinin araçlar ile yollarda anons yaparak vatandaşları uyarmasından detaylar Elazığ 'da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar araçla evlerine bırakıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren il merkezi ve ilçelerde yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazda bulundu.Ekipler, park ve bahçelere gelen çok sayıda kişiyi uygulama hakkında bilgilendirilip, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçla evlerine bıraktı.Öte yandan, 155 Alo İmdat hattını arayıp yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından ikametlerinde gidilerek karşılanıyor.

Koronavirüs Irak 

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