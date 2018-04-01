Söğüt’te eşi görülmemiş ‘Diriliş’ sevgisi İzle

-Alp kıyafeti giyen vatandaşlardan kesitler

-Diriliş Ertuğrul'u izleyen vatandaşların heyecanı

-Kıraathane sahibi İbrahim Karakuluç'un görüşleri

-Alp kıyafetlerini ücretsiz olarak vatandaşlara temin eden Çetin İkiz'in görüşleri



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Diriliş’i kıraathanede alp kıyafetleriyle izliyorlar ESKİŞEHİR



- Bilecik’in Söğüt ilçesindeki bir grup vatandaş, Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlandığı çarşamba akşamları, buluştukları kıraathanede alp kıyafeti giyerek yeni bölümün heyecanını yaşıyor. Söğüt ilçesini de yakından anlatan Diriliş Ertuğrul’a, Söğütlüler ayrı bir önem veriyor. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup ilçe sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle kıraathanede buluşarak, unutulmaz bir gece geçiyorlar. Kıraathanede, dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor. Her çarşamba akşamı vatandaşlara pilav dağıtıyorlar Söğüt’te, çarşamba günleri Diriliş Ertuğrul hayranlarının buluşma noktası olan kıraathanede işletme sahibi olarak görev yapan İbrahim Karakuluç, Diriliş Ertuğrul’un Söğütlüler için eşsiz bir dizi olduğunu bu sebeple de her çarşamba günleri yeni bölümden önce vatandaşlara pilav dağıttıklarını söyledi.



Yeni bölümün yayınlandığı esnada, kıraathanede büyük bir heyecan yaşandığını vurgulayan Karakuluç, “Biz burada yenilik olması için Diriliş Ertuğrul dizisini izlerken onların giydiği kıyafetlerini giyerek izlemeye karar verdik. İlk başta ‘Kıyafetleri kiralık olarak alalım’ diyorduk ama bu kıyafetleri kiralayan Çetin arkadaşımız ücretsiz verdi. Her çarşamba toplanıyoruz hem pilav veriyoruz hem de bu kıyafetleri giyerek diziyi izliyoruz. Osmanlı torunları olarak kendimizle gurur duyuyoruz. Bu elbiseleri giyerek o anı yaşıyoruz. Söğütlü olarak bu diziyi yapanlara teşekkür ediyoruz. Osmanlı'yı tanıtmak için çok güzel bir dizi olmuş ve bu da bizi duygulandırıyor. Biz Osmanlı torunları olarak bu diziyi seyrederken kalplerimiz 1 değil 10 atıyor. O anı yaşıyoruz, sanki onlar değil de biz savaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Diziyi izlerken o dönemi yaşıyoruz" Kostüm kiralama mesleği ile uğraşan ve kıraathanedeki Diriliş Ertuğrul hayranlarına Çarşamba akşamlarına özel olarak ücretsiz bir şekilde alp kıyafetlerini temin eden Çetin İkiz ise çarşamba akşamlarını iple çektiklerini dile getirdi. Söğüt ve Diriliş dizisinin ayrılamaz bir bütün olduğunu vurgulayan İkiz, şunları kaydetti: “Bizler burada Diriliş Ertuğrul Çay Ocağı’nı çalıştıran İbrahim ağabeyin isteği üzerine her çarşamba akşamı, diziyi izlerken böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bizler diziyi izlerken o dönemi yaşıyoruz. Evde oturarak dizi izlemek yerine burada o anı yaşayarak izliyoruz. Bu anlamda güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu duyguyu herkesin yaşaması için elbiselerimizi her hafta farklı kişilere giydiriyoruz. Her çarşamba güzel bir katılım oluyor.”

