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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuktan korunmak için giyim mağazasına sığınan köpek uyuyakaldı İzle

Soğuktan korunmak için giyim mağazasına sığınan köpek uyuyakaldı İzle

MAĞAZA İÇERİSİNDE UYUYAN SOKAK KÖPEĞİ

Sokak Köpeği Köpek İlginç Görüntü Kar Yağışı Giyim Mağazası 

-MAĞAZA MÜŞTERİLERİ VE VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üşüyen bir sokak köpeği, sığındığı giyim mağazasında uyuyakaldı. Soğuk havaların etkisini göstermesi ve geçtiğimiz günlerdeki kar yağışı hayvanları da olumsuz etkiledi. Birçok kedi ve köpek sokakta soğukla ve açlıkla mücadele ederken bir sokak köpeğinin mağazada uyuması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Havanın soğuk olması nedeniyle mağazaya sığınan köpek uyuyakaldı. Mağaza müşterileri ise bu durumdan hiç şikâyetçi olmadıklarını, aksine daha da memnun olduklarını ifade etti.
Bu durumdan rahatsız olmadıklarını belirten çoğu müşteriler ise sahipsiz köpeklerin her zaman sahip çıkılması gerektiğini, özellikle de kış günlerinde onların aç bırakılmaması gerektiğini belirterek teşekkürlerini ifade ettiler.
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