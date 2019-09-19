'Soğukta yetişmez' demeyip 30 çeşit meyve ve sebze ürettiler - ARDAHAN Haberi
"Soğukta yetişmez" demeyip 30 çeşit meyve ve sebze ürettiler - ARDAHAN - Üretici Fevzi Topçu'nun bahçede ürettiği karpuzu göstermesi - Bahçede yetişen sebze ve meyveler - İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman'ın bahçe ve serada incelemede bulunması - Üretici Fevzi Topçu'nun konuşması - Üretici Filiz Topçu'nun konuşması"Soğukta yetişmez" demeyip 30 çeşit meyve ve sebze ürettiler - Ardahan 'ın Göle ilçesinde oturan Fevzi ve Filiz Topçu, 2 yıl önce sıfırın altında 35,9 derece soğuk hava ile Türkiye'de soğuk hava rekoru kırılan ilçedeki iklim şartlarına aldırış etmeden yaptıkları sera ve bahçelerinde sıcak iklimde yetişen kavun ve karpuzdan kiraz ve duta kadar 30 çeşit meyve ile sebze üretti - Üretici Fevzi Topçu: - "Toprağın çapasını yapacaksın ve günlük çocuk gibi bakacaksın, bunu yaptığında ürünü alıyorsun. Benim için bir hobiydi ama şimdi bir bahçe oldu" - Fevzi Topçu'nun eşi Filiz Topçu: - "Karpuzdan, biberine kadar birçok ürün yetiştirdik, olmazsa olmazı başardık, dut yetiştirdik. Kiraz, vişne oldu. Demek ki Göle'de her şey olabiliyor. Bu sadece çalışmaya, azme, gayrete bağlı" - Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman: - "Büyük emek verilmiş ve güzel başarı elde edilmiş. Sıcak bölgenin meyvesini Göle'de yetiştirmek emek ister"ARDAHAN (AA) - Ardahan 'ın Göle ilçesinde oturan Fevzi ve Filiz Topçu, Türkiye'de soğuk hava rekoru kırılan ilçedeki iklim şartlarına aldırış etmeden yaptıkları sera ve bahçelerinde sıcak iklimde yetişen kavun ve karpuzdan kiraz ve duta kadar 30 çeşit meyve ile sebze üretmeyi başardı.Göle ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Fevzi Topçu ve eşi Filiz Topçu, 2 yıl önce sıfırın altında 35,9 derece soğuk hava ile yurtta soğuk hava rekoru kırılan ilçede hobi amacıyla sebze ve meyve üretmeye karar verdi.Ev ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları sera ile bahçelerine çeşitli meyve ve sebzeler eken Topçu çifti, aralarında sıcak iklimde yetişen kavun ve karpuzun da bulunduğu 30 çeşit meyve ve sebze üretti.Topçu çifti böylece hem evlerinin meyve ve sebze ihtiyacını karşıladı hem de çevresindekileri örnek oldu.Fevzi Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak kurduğu sera ve bahçesinde meyve sebze üretmeye başladığını ve azimle çalışarak verim aldığını aktardı.Göle'de tarımda başarılı olmak için emek vermek gerektiğini anlatan Topçu, "Buranın toprağı sıkıdır, biz bunu doğal gübre ile yumuşattık. Bu toprağı işlemek, emek vermek lazım. Toprağın çapasını yapacaksın ve günlük çocuk gibi bakacaksın, bunu yaptığında ürünü alıyorsun. Benim için bir hobiydi ama şimdi bir bahçe oldu. Ben bu alanda yetiştirdiğim için kışlık turşudan patatesine, soğanına kadar hiçbir şeye para vermiyorum." diye konuştu. Topçu, bahçesinde otuz çeşit meyve ve sebze yetiştirdiğini ifade ederek, salatalık gibi sebzelerde bir sezonda iki kez ürün aldığını anlattı.Fevzi Topçu'nun eşi Filiz Topçu da tarımın oldukça zor olduğu ilçelerinde meyve ve sebze yetiştiriciliğine tamamen hobi amacıyla başladıklarını vurguladı. - "Olmazsa olmazı başardık"Gelinen noktada iyi bir sonuç elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Filiz Topçu, şunları kaydetti:"Karpuzdan, biberine kadar birçok ürün yetiştirdik, olmazsa olmazı başardık, dut yetiştirdik. Kiraz, vişne oldu. Demek ki Göle'de her şey olabiliyor. Bu sadece çalışmaya, azme, gayrete bağlı. Özellikle bayanlar için çok güzel bir iş, biz kışın da sebzeye para vermiyoruz, kendi bağımızdan alıyoruz."Filiz Topçu, Göle'de aynı zamanda esnaflık yaptığını, toprakla uğraşmanın kendilerini tedavi ettiğine inandığını dile getirerek, "Toprakla uğraşmak psikolojik olarak insanı tedavi ediyor. Bu uğraş eşime ve bana çok iyi geldi, insan toprakla uğraşınca rahatlıyor. Bahçemizde çam ağaçlarında da küçücük bir de orman oluşturduk." ifadelerini kullandı. - "Sıcak bölgenin meyvesini Göle'de yetiştirmek emek ister"Bahçede inceleme yapan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman da elde edilen ürünlerin büyük bir emek istediğini söyledi.
Fevzi Topçu ve ailesini tebrik eden Şişman, "Bize düşen Topçu ailesini tebrik etmektir. Büyük emek verilmiş ve güzel başarı elde edilmiş. Sıcak bölgenin meyvesini Göle'de yetiştirmek emek ister. Eğer aile bizden destek isterse tabi ki destek oluruz. Topçu ailesinin bu uğraşı ve ürettiği ürünler yöre için de örnek teşkil ediyor." dedi.
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