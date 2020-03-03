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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati

Soğukta kalan hayvanlara anne şefkati

Çöken ahırlardan görüntü

Deprem Felaketi Depremzede Sarılar Muhabir Felaket 

-Yavru hayvandan görüntü
-Hayvanın annesinden görüntü
-Depremzede kadının buzağı örtmesi
-Röportajlar

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi’nde meydana gelen depremde ahırların çökmesi nedeniyle dışarıda kalan yavru hayvanlara depremzede kadınlar anne şefkati gösteriyor. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde, yaklaşık 100 haneli Gelenler Mahallesi’nde ise ev ve ahırların büyük bölümü yıkılırken, aileler ve hayvanlar ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Depremin meydana geldiği ilk günde dünyaya gelen buzağı, Nursel Kaya isimli depremzede kadın tarafından battaniyeye sarılarak bakımı yapılıyor. Çöken ahırlarında çok sayıda hayvanlarını kaybeden Kaya, soğuk havada dışarıda kalan buzağın başını okşayarak anne şefkati gösteriyor. İHA muhabirine konuşan Nursel Kaya isimli depremzede kadın, buzağın deprem günü doğduğunu belirtti.
Yeni doğan buzağıyla annesini soğuk havadan dolayı üstünü battaniyeyle örttüklerini ifade eden Kaya, deprem günü doğan başka bir buzağın ise telef olduğunu söyledi.

Kaya, depremde çöken ahırın altında yaklaşık 5 buzağıyla 50’ye yakın küçükbaş hayvanın kalarak telef olduğunu kaydetti.
Enkaz kaldırma personeli Hamdi Ali Şimşek de, çöken ahırlarda şu ana kadar yaklaşık 5 canlı hayvan çıkardığını belirterek, dışarıda kalan hayvanların soğuk hava dolayısıyla battaniyeyle üstlerinin örtüldüğünü dile getirdi.
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