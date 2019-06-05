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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soğukkanlı hırsızlar 24 saniyede motosikleti çaldı

Soğukkanlı hırsızlar 24 saniyede motosikleti çaldı

Şahısların siteye girişi

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahısların motosikletin yanına gitmesi ve motosikleti alması
-Şahısların motosiklet ile uzaklaşması
-Şahısların oyun parkı içerisinden motosikleti sürükleyerek götürmesi
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Motosiklet hırsızları saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir site içerisine girerek buradaki motosikleti çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet hırsızlarının soğukkanlı tavırları adeta pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi TOKİ Konutları G10 Blok önünde park halinde bulunan Kadir Ö’ye ait 02 FT 820 plakalı motosikletin yanına gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 şahıs, soğukkanlı tavırları ile motosiklet sahipleriymiş gibi motosikleti alarak sürükleyerek site bahçesinden çıkardı. Yaklaşık 24 saniye içerisinde motosikleti alarak kayıplara karışan iki şahıs sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı. Bir süre sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayan Kadir Ö., güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek durumu da polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri motosikleti çalan her 2 şahsın yakalanması ve motosikletin bulunması için ise çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
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