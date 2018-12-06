Soğuk ve yağışlı hava balık satışlarını artırdı Haberi

--Soğuk ve yağışlı hava balık satışlarını artırdı

-Balıklardan görüntüler

- Ton balığından detaylar

-Balıkçı Behçet Sili konuşmaları

-Genel görüntü ve detaylar



( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da balık satışları arttı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması, balık satıcıların yüzünü güldürdü. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Şanlıurfa'da da etkisini sürdürüyor. Soğuk havalarda artan balık satışları, satıcılarının yüzünü güldürdü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, vatandaşların balık talebini artırdı. Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırması balık satışlarımızda artış olduğunu aktaran Balıkçı Behçet Sili, “Balık sezonu açıldı. Şanlıurfa halkına en güzel deniz balıkları sunuyoruz. Vatandaşlar için ton balığı getiriyoruz. Ton balığı 65 kilodur. Bu ton balığını parçalayıp kiloyla satıyoruz. Ton balığı açık sularda oluyor. Balıkta kılçık kemik yoktur. Kara etli bir balıktır. Ton balığın faydası çoktur. Damar tıkanıklığına, şekere iyi geliyor. Tezgahımızda hamsi, çipura, levrek balığı, çinekop, istavrit ve palamut mevcuttur. Elimizden geldiğince çeşitli balıkları getirmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız geçen yıla göre aynı fiyattadır. Hamsi 15 lira, çupra 30 lira, levrek 30 lira, ve palamut 20 liradır. Fiyatlarda fazla bir oynama yapmıyoruz, vatandaşlarımızın gelip alsınlar. Havaların soğuk ve yağışlı geçmesi bizi memnun etti. Balık satışlarımızda artış sağladık. Havalar soğuyunca zaten balık yenir. Balık çok faydalıdır. Bol bol yiyip, tüketilmelidir” diye konuştu.

(SÖ-SD-

