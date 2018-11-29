Soğuk kış gecelerini ısıtan görüntü Kırklareli’nden geldi... Köpeği montuyla saran vatandaş kamerada



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısı yaptığı Trakya bölgesinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi ile bir anda soğuyan havayı ısıtan görüntü Kırklareli’nde kayıtlara geçti. Kırklareli il merkezinde kaydedilen görüntülerde üşüyen sokak köpeğini gören bir kişi önce köpeği muhafaza altına alacağı yere karton seriyor ardından da köpeği montu ile sararak ısıtmaya çalışıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu paylaşımına, “Dün gece Kırklareli’mde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeği örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum” notuyla paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum alan videoyu izleyenler sokak köpeğini montu ile saran kişinin bulunması için de girişim başlattı.

