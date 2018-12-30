Soğuk havaya aldırmadı, trafikte atletle geri geri koştu İzle

-Uzak doğu sanatını denemesi (arşiv)

-Ambulans Ali'nin Arşiv Görüntüleri



( HATAY ) HATAY - Hatay’da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen “Ambulans Ali” lakaplı Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi. Merkez ilçe Antakya'nın Uğur Mumcu Caddesinde soğuk havaya aldırmadan arabaların arasında atletle ve şortla geri geri koşan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan, görenlerin bir daha bakmasına neden oldu. Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de Antakya kent merkezinde atletle uzak doğu sanatını denemesi, metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor.

