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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Haberi

Soğuk havalar termal şelaleyi dondurdu Haberi

-Buz tutan şelaleden görüntü

Hava Sıcaklığı Hatıra Fotoğrafı Buz Sarkıtları Karahisar Şifalı Su 

--Kaplıca misafiri Hilal Engin röp
--Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Sandıklı'da hava sıcaklığının eksi 14 derecelerde olması 42 derece akan termal şelaleyi dondurdu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçende ki Hüdai kaplıcalarında hava sıcaklığı eksi 14 derecelere görünce, 42 derece sıcak su ile akan termal şelale buz tuttu. Gece saatlerinde sıcaklık eksi 14 derecelere kadar düşen kaplıcalarda bulunan termal şelaleden akan 42 derecede akan suda buz sarkıkları oluştu. Otellerde kalan misafirler sabah saatlerinde termal şelalede oluşan buz sarkıtlarını görünce hatıra fotoğrafı çektiler. Doğa güzelliği oluşturan sarkıklar da turistler birbirinden güzel fotoğraflar çektirdi. Fotoğraf çeken kaplıca misafirlerinden Hatice Kahraman ve Hilal Engin manzaranın çok güzel oldugunu belirterek "Afyon Hüdai kaplıcaların suları çok güzel şifalı suları var. Bu şelale Pamukkale'ye benzemiş, travanterler oluşmuş. Burada kalıyoruz. Hava soğuk olduğu için bu taraf buz kesmiş diğer tarafta buhar çıkıyor, sular sıcak tavsiye ederiz herkese gelsinler" dedi.

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