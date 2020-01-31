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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı

- Kar yağışı genel detaylar

Cenin Muhabir Kar Yağışı Irak 

-- Ersin Ergül röportaj
-- Genel detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da son haftalarda eksi 25 derecenin altında seyreden soğuk hava, son iki gündür yerini kar yağışına bıraktı. Dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, kentte her yeri beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken bazı vatandaşlar iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi. Öte yandan bu yıl yeterince kar yağışının olmadığı kentte vatandaşlar uzun zaman aradan sonra kar yağışının olumlu olduğunu dile getirdi. Vatandaşlardan Ersin Ergül, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren dondurucu soğuklardan sonra gelen kar yağışının iyi olduğunu belirterek: “ Ağrı’da çok uzun süredir havalar soğuktu. Deyim yerinde ise evden çıkamıyorduk. Ama iki gündür kar yağıyor. Hava yumuşadı. Bu kar yağışı çok iyi oldu. Bir sürü hastalığa da iyi gelir. Diğer yandan kuraklığa karşıda iyi oldu. Ekinler içinde çok iyi olacak. Bu yıl geç yağmasına karşın umarım yeterince kar yağar” ifadelerini kullandı.
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