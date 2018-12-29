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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Soğuk hava - SİVAS Haberi

Soğuk hava - SİVAS Haberi

- Donan Serpincik Göleti - Paşabahçe mesire alanında donan şelalenin görüntüsü - Buzla kaplanan gölün yüzeyinde duran 2 sakarmeke kuşu - Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven'in konuşması Sivas 'ta soğuk hava - Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte Hafik Gölü ve Serpincik Göleti donduSİVAS (AA) - Sivas 'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti.Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.

Şelale Uttu 

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