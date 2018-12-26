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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuk hava nedeniyle buz tutan merdivenden böyle düştü

Soğuk hava nedeniyle buz tutan merdivenden böyle düştü

Düşme anı

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Telefonunu alması
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aşırı soğuklar yüzünden buz tutan noktalarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaş merdivenlerden inmeye çalışırken, merdivenlerin buz tutması nedeniyle kayarak sert bir şekilde yere düştüğü görülüyor. Vatandaşın elinde bulunan telefonunda savrulduğu görülüyor. Vatandaşın yere düşerken kafasını çarpmaması ise büyük bir yaralanmayı önledi. (VK-ZA- ÖY-
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