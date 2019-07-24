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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuk hava deposunun çatısından düşerek feci şekilde can verdi

Soğuk hava deposunun çatısından düşerek feci şekilde can verdi

Olay yerinden detay

Cenaze Soğuk Hava Deposu Gözyaşı Yardım Talebi Sağlık Ekipleri 

-Soğuk hava deposundan detaylar
-Gencin cenazesinin morga konuluşu
-Gence ait fotoğraflar

( ANTALYA )- Yapımı devam eden deponun çatısında kaplama işi yaparken 8 metre yükseklikten düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen 31 yaşındaki Nezir Ayvaz, feci şekilde can verdi. Olay, Aksu ilçesi Antalya- Serik yolu üzerindeki yapımı devam eden soğuk hava deposunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposunun demir blokların üzerinde çatı kaplaması yapan Nezir Ayvaz (31) bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayvaz’ın düştüğünü gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ayvaz kurtarılamadı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayvaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ayvaz’ın cenazesinin morga konulması sırasında ise yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
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