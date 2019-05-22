Soğuk hava deposunda yangın - BURSA

- Söndürme çalışması detayları Bursa 'da soğuk hava deposunda yangınBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Elbeyli Köyü'nün Hespekli mevkisinde Ramazan Yiğit’e ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.Yangında, iki soğuk hava deposunda maddi hasar oluştu.
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