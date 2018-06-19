Soğuk hava deposunda yangın (2) - BURSA İzle

- Yangının meydana geldiği soğuk hava deposunun havadan görüntüleri - Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi Bursa 'da soğuk hava deposunda yangın - Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İsabey Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.