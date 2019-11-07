Soğuğa aldırmadan denize girdiler

-- Yüzen adamlar, köpekler

-- Yalçın Köktürk ile röp.

-- Ali Turan ile röp.



( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta iki kişi soğuk havaya aldırış etmeden 2 saat boyunca denize girerek yüzmenin tadını çıkarttı. Meteorolojinin bazı bölgelerde soğuk hava uyarılarıyla birlikte Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde de hava sıcaklığı ve deniz sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında seyretti. Soğuk havaya aldırış etmeyen 60 yaşındaki Yalçın Köktürk, yakınıyla birlikte soğuk suya girdi. Denizde yaklaşık 2 saat yüzen ikiliye sahilde gezen köpekler de eşlik etti. Köktürk, "Çok güzel bir duygu. Deniz suyu ılık. Çok da soğuk değil. Sağlık açısından denize giriyoruz. Her geldiğimde denize giriyorum. Denizde yunus vardı. Sahildeki köpekler de denizde yüzen yunusa havlıyordu" diye konuştu.

Torunuyla sahilde vakit geçiren Ali Turan da "Kasım ayında denize girilmez pek ama bu sene denize insanlar girenler var. Su soğumuş ama hava güzel. Şanslıyız. Burada yaşamamız bir avantaj" şeklinde konuştu.





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