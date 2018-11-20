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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Soğan depolarına denetim - ÇORUM

Soğan depolarına denetim - ÇORUM

- Soğan depolarına denetlenmesi - Denetimlerden görüntüler - Detay görüntülerSoğan depolarına denetim - Fiyatlarda spekülatif hareketlerin oluşması üzerine Çorum 'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik denetimler gerçekleştirildiÇORUM (AA) - Soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin oluşması üzerine Çorum 'un Alaca ilçesindeki soğan depolarına yönelik denetimler yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine, Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki depolara yönelik denetim çalışması başlattı.İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'in de katıldığı denetim sonuçları, vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı ile de paylaşılacak.Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum 'un tüm ilçelerinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, soğan fiyatlarına ilişkin spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Muhabir 

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