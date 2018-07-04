Sofuoğlu, meclise spor aracıyla geldi - TBMM

- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun lüks araçla gelişi - Araçtan inişi - Araçtan görüntü - Araca binip sürmesi - Araçtan inip açıklama yapmasıMilletvekili kayıtları sürüyor - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: - "20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım" - "Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık" TBMM (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım." dedi. Sofuoğlu, TBMM 'de kayıt işlemlerini yaptırdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclise spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim." yanıtını verdi.Yarış kariyerini 1,5 ay önce sonlandırıp jübile yaptıktan sonra, ailesiyle birlikte stressiz bir hayat geçireceğini düşündüğünü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine milletvekilliği için aday olduğunu anlatan Sofuoğlu, görevi, Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı ile onun yanında durmak için kabul ettiğini söyledi.
Bir siyasetçi olarak yetişmediğini, bu konuda eğitim almadığını ve kendini geliştirmediğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Siyasetin içerisinde en büyük hedefim sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur.""Yeni dönemde gaza basan mı normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz" sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi.
Yarışları bıraksa da hızı bırakamayacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım." diye konuştu. İnsanların kendisini sporcu olarak tanıdığını ve sevdiğini ancak bir partiye bağlandığı için bazı kişilerin tepkisini çektiğini aktaran Sofuoğlu, "Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur." ifadesini kullandı."İlk yapacağı işin ne olacağı" sorusu üzerine Sofuoğlu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ancak televizyonlarda sadece futbol haberleri çıktığını, bunun değişmesi için elinden geleni yapacağını belirtti. Sofuoğlu, Türkiye'de binlerce lisanslı sporcu olduğunu, bunlara sahip çıkmaya çalışacağını söyledi.
- "Genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim"Kariyeri boyunca spor yönetmeliğindeki bazı eksiklerle karşılaştığının altını çizen Sofuoğlu, "Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık. Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi bir çok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeyilik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.Sofuoğlu, ismini duyuramayan sporculara hak ettiği değerin verilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.