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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı

'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı

Ambulansın kaçırılma anının görüntüsü

Polis Hastane Akalan Kaçırılma Harekete Geç 

-Emniyetten görüntü
-MEÜ Tıp Fakültesi'nden görüntü

( MERSİN )- Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı alıp kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı- Gözaltına alınan şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü MERSİN

- Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta getiren bir ambulans, hastane önünde park halinde iken 'aracın şoförüyüm' diye yanına gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Gerçek şoförün dışarı çıkmasıyla olay ortaya çıkarken, polis şahsı yakalamak için harekete geçti. Sirenleri ve arka kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan ambulansı, Serbest Bölge otoban gişelerinde durduruldu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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